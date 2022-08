De groep topsporters die openlijk queer is groeit, maar vanzelfsprekend is het nog steeds niet. ‘Één moedige coming-out van een mannelijke homoseksuele topvoetballer kan bergen verzetten.’

Op de Olympische Spelen in Tokio was-ie af en toe zichtbaar: de regenboogvlag. Minstens 185 openlijk lhbti+-atleten namen deel, een verdriedubbeling in vergelijking met de vorige Olympische spelen in Rio de Janeiro. Nederland neemt met zeventien atleten een vierde plaats in op deze lijst van het Amerikaanse netwerk Outsports. Opmerkelijker is de grote voorsprong van de vrouwelijke atleten: de verhouding openlijk homoseksuelen is 9:1 ten opzichte van de mannen.

Maar het tij lijkt te keren voor lhbti+-topsporters. Steeds meer atleten nemen de stap om hun seksualiteit naar buiten te brengen. Ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kwam in 2020 met een verklaring waarin homofobie gelijk wordt gesteld aan seksuele intimidatie. Sportorganisaties zijn verplicht dit te voorkomen.

In Nederland is het wachten op een homoseksuele topvoetballer bij de mannen die uit de kast komt. Vrouwelijke voetballers hebben daar minder moeite mee. Maar liefst een derde van de speelsters in het Nederlands vrouwenvoetbalteam is openlijk lesbisch. Ook in andere sporten zijn lhbti+-atleten vertegenwoordigd. Hoe ervaren Nederlandse lhbti+-topsporters de realiteit om zichzelf te kunnen zijn in de sportwereld? Voor hun langlopende fotoproject, Unparalleled, portretteerde het fotografenduo Hadas Itzkovitch en Anya van Lit verschillende topsporters, in Trouw verschijnen ze onder de titel Zichtbaar aan de top.