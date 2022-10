‘De wereld moet weten wat Qatar met mijn broertje heeft gedaan’

Drie maanden later belt Sujan zijn oudere zus Taslima Akhter. Zijn stemming is omgeslagen. “Mijn baas betaalt me pas na drie maanden”, zegt hij boos. Sujan heeft recht op 500 euro per maand, maar hij krijgt een derde daarvan. “Ik maak me zorgen over de schulden waar ik ons in heb gestoken om naar Qatar te gaan”, zegt hij. “Kan ik niet beter weer naar huis komen?” Taslima kalmeert hem. “Blijf, het wordt beter.”

Maar het wordt alleen maar slechter. Sujan zal nooit als WK-toeschouwer op de tribune zitten. Jamal ziet zijn broer niet meer levend terug, want die sterft in Qatar na drie jaar bouwen aan WK-stadions in extreme tem­peraturen.

Meer dan duizend families uit Bangladesh verloren een zoon, vader, broer of neef in Qatar. Trouw zocht in Bangladesh voor de vijfdelige serie ‘De slaven van Qatar’ een aantal nabestaanden op. Jamal is een van hen.