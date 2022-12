Hoe verbeeld je hoop en veerkracht in een oorlog? Fotograaf Eddy van Wessel noemt het zijn moeilijkste opdracht ooit. “Oekraïne is een plek waar de beschaving is afgeschaft”, zegt Van Wessel over de verschrikkingen die hij dit jaar vastlegde. Maar een mens blijft mens, ook als er gevochten wordt. Verjaardagen worden gevierd, huwelijken voltrokken en er wordt muziek gemaakt. Mensen improviseren, laden gezamenlijk hun telefoons op aan de enige generator die voorhanden is. Dát gebeurt ook in een oorlog.

Zelfs in de steden die kapot gebombardeerd zijn, ziet Van Wessel hoe mensen in staat zijn het leven te nemen zoals het komt. Hoe ze elkaar vasthouden en hoop putten uit de aanwezigheid van de ander. In Bachmoet – een frontstad die al maanden bestookt wordt door de Russen – is dat goed te zien bij een van de hulpposten waar de fotograaf een paar uur verblijft.