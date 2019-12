Hoop voor de noordelijke witte neushoorn

In 2018 schreven we nog dat de noordelijke witte neushoorn uitgestorven was. Dat is nog steeds zo: de twee nog levende vrouwtjes kunnen niet meer voor nageslacht zorgen. Maar er is hoop! Een team van internationale wetenschappers kreeg het voor elkaar eitjes van de overgebleven vrouwtjes kunstmatig te bevruchten. Dat resulteerde in twee embryo’s die nu in de vriezer liggen die uiteindelijk ingebracht worden bij een zuidelijke witte neushoorn. Het volledige plan om weer een kleine kudde noordelijke witte neushoorns te krijgen kan decennia duren, maar toch: twee embryo’s is beter dan niets. Lees hier meer.