De tentoonstelling is een beeldverhaal met een harde waarschuwing, zegt Van Lohuizen: dit is geen probleem dat zich pas over 20 jaar aandient, we zitten nu al diep in de penarie.

En echt niet alleen de eilandbewoners van de Guna Yala-archipel.

Drinkwater wordt brak, het land verzilt, langzaamaan wordt op veel plaatsen in de wereld duidelijk dat er dingen aan het veranderen zijn. Van Lohuizen is er somber over. Hij denkt dat we wereldwijd te maken zullen krijgen met grote stromen klimaatvluchtelingen. “De vooruitzichten voor ons land in de volgende eeuw zijn niet best. Mogen wij verwachten dat de Duitsers ons met open armen gaan ontvangen als delen van Nederland niet meer bewoonbaar zijn?

Het is tijd dat hier goed over nagedacht wordt. Klimaat is nu nog geen grond om asiel te krijgen, ik stoor me daar aan. Dit is echt het grootste probleem van de mensheid op dit moment.”

Hij reisde naar Groenland, Miami, New York, Kiribati, de Marshall-eilanden, Fijji, Jakarta, Bangladesh, Papua Nieuw Guinea, Panama en dichterbij huis, naar het Verenigd Koninkrijk en Nederland om de zichtbare gevolgen van zeewaterstijging vast te leggen en om journalistiek onderzoek te doen. Van Lohuizen sprak met beleidsmakers en met de bevolking. Met in zijn kielzog een filmploeg, want er komt ook een vierdelige tv-serie van zijn expeditie, die hij zelf gaat presenteren.

Hij is bezorgd. “Als je naar Nederland kijkt, met onze geweldige waterkeringen, dan lijkt het alsof we hier een beetje in slaap zijn gesukkeld. We voelen ons hier veilig. We realiseren ons niet meer dat we onder de zeespiegel wonen en dat ons land goeddeels een rivierdelta is. Wij hebben een probleem dat van twee kanten komt.”