In het vluchtelingenkamp waar Juhara Ali en haar vijfkoppige gezin nu verblijven, leven ongeveer 30.000 mensen die allemaal zijn gevlucht vanwege de aanhoudende droogte. Het uitblijven van drie achtereenvolgende regenseizoenen zorgt volgens het World Food Programme (WFP) – het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties – voor de ergste droogte in veertig jaar: meer dan 500.000 Somaliërs zijn al ontheemd.

De Verenigde Naties maken zich zorgen: van de ruim 1,3 miljard euro die zij en hun humanitaire partners nodig hebben om een hongersnood te voorkomen is nog geen 3 procent opgehaald. “Vijf jaar geleden was er genoeg hulp vanuit de internationale gemeenschap”, zegt Mohamed Ahmed van hulporganisatie Save the Children in Somalië. “Er werd adequaat gereageerd. Maar deze keer is die alertheid er niet. Er is een gapend gat tussen het bedrag dat we nodig hebben en de hoeveelheid donaties die tot nu toe is opgehaald.” Er zijn veel concurrerende crises, merkt Ahmed. “De oorlog in Oekraïne overweldigt de agenda van donoren op een kritiek moment voor Somalië.”

Als het financieringstekort een probleem blijft, zal het WFP moeten kijken wie hun hulp het hardst nodig heeft. De organisatie richt zich daarom steeds meer op noodhulp. “Voorkomen is beter dan genezen”, zegt WFP-woordvoerder Petroc Wilton, “maar we hebben simpelweg niet genoeg geld voor onze preventieve programma’s – de situatie is buitengewoon nijpend.” Wilton is net terug van een bezoek aan verschillende kampen in Somalië. “Daar zien we al wat de effecten van het tekort aan geld zijn. We kunnen simpelweg niet alle mensen helpen die hulp nodig hebben. Dat wordt nog erger, tenzij we het gapende gat in de financiering op de een of andere manier kunnen dichten.”

Vijftig lokale en internationale NGO’s die actief zijn in Somalië stelden vorige maand daarom een brandbrief op, gericht aan overheden, organisaties en individuen. Hun boodschap: doneer geld aan de humanitaire missie in Somalië, ‘voor het te laat is’. In de brief stellen de hulporganisaties dat 3,2 miljoen mensen in het land al lijden onder alsmaar erger wordende droogte. “Daarbovenop zullen 1,4 miljoen mensen de komende maanden ontheemd raken, waardoor de reeds overvolle vluchtelingenkampen overbelast raken en er conflicten ontstaan om eten en drinken.”