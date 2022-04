In 2021 herleefde de migratiecrisis in Europa, nu met een nieuw ‘front’ aan de Pools-Wit-Russische grens, en opnieuw bleek de EU niet voorbereid. Eén ding werd wel duidelijk: het taboe op het terugduwen van migranten die zich voor asiel melden aan de buitengrenzen van de EU – illegaal volgens internationaal recht – is weg.

Trouw bracht dit het afgelopen jaar zeer grondig en gevarieerd in beeld: met een wereldwijde primeur over de EU-hulp aan Libië bij het tegenhouden van migranten, met uniek foto- en filmmateriaal over deze zogenaamde pushbacks, en met treffende reportages over de impact van het beleid op migranten.