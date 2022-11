Hoe een klein land enorm is in voedselproductie

Nederland is het land van kaas en melk. Van spruitjes en boerenkool. Van appels, aardappels en speklappen. Toch? Nee, niet als je het fotograaf Kadir van Lohuizen (59) vraagt. Hij bezocht de afgelopen anderhalf jaar ruim vijftig bedrijven – van kleine boer tot exportreus – om de Nederlandse voedselindustrie in beeld te brengen. Het allesomvattende symbool, wat hem betreft? De tomaat.

“De Nederlandse tomaat had dertig, veertig jaar geleden een heel slechte naam”, blikt hij terug. Mede dankzij antireclame van de Duitsers, die in de jaren negentig op tv de Nederlandse kasgroente tot Wasserbombe bombardeerden. “Toen zijn ze dus in Nederland allerlei andere soorten gaan ontwikkelen. Daar ligt de supermarkt nu vol mee: romatomaten, honingtomaten, cherrytomaten…”. En niet alleen in Nederland: van de 910 miljoen kilo aan tomaten die hier geteeld wordt, is ­80 procent bestemd voor het buitenland. En dat voor een product dat hier eigenlijk maar moeizaam groeit. Maar waar we in Nederland toch héél goed in zijn geworden door een traditie die we hier al wél meer dan een eeuw hoog houden: die van de zaadveredeling.

Het zijn de zaadveredelingsbedrijven die de kiem leggen voor het succes van de Nederlandse kas­tomaat. Door zaden steeds weer te kruisen vinden zij de tomaat telkens opnieuw uit. Dat is broodnodig: niet alleen om de smaak te verbeteren, ook om de plant resistent te maken tegen nieuwe ziekten en plagen. Dat lijntje is – door de hele voedingsindustrie heen – trouwens dun, merkte Van Lohuizen. “Het was af en toe lastig binnenkomen. Ik moest tussen de vogelgriep en het tomaten­virus door manoeuvreren.”