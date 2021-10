Naam: Social Tipping Point Coalitie

Categorie: Duurzaamheid

Waar: Den Haag

Website: https://socialtippingpointcoalitie.nl/

Bont gezelschap wil creatieve aanpak van klimaatcrisis. .

Social tipping points (stps) zijn volgens klimaatwetenschappers van het Potsdam Instituut de beste kans om oncontroleerbare klimaatverandering door fysieke tipping points te voorkomen en daarmee om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius. Daarom schreef de Social Tipping Point Coalitie een brief aan de informateur. In de brief roept de coalitie het nieuwe kabinet op om samen met het maatschappelijk middenveld en wetenschappers een strategie te maken om elkaar versnellende maatschappelijke kantelpunten in gang te zetten, zoals verschuivingen in normen en waarden en snelle prijsdalingen voor duurzame oplossingen. De brief is een initiatief van drie mensen die ook meedoen aan Reclame Fossielvrij, de nummer 3 in de Duurzame 100. Een verbod op fossiele reclame is een overheidsmaatregel die zo’n social tipping point in gang kan zetten. “Omdat stps elkaar versterken presenteren we in de brief meerdere stp-interventies samen. Zo verbinden we vele initiatieven uit de civil society.”