Nu zit hij weer op zijn bed in Bangladesh, naast vader Abdul. Zoals Rahman hier ook ooit zat om hem toestemming te vragen naar Qatar te gaan. In de hoop een zorgeloze toekomst voor zijn familie veilig te stellen. Nu is hun situatie troostelozer dan ooit. Rahman vertelt hoe het was om een de honderdduizenden WK-slaven te zijn.

November 2017. Rahman ploegt het rijstveld van zijn vader Abdul Razzak in Bangladesh, als zijn mobieltje afgaat. Aan de lijn hangt een vriend van Abdul die hij al een tijd niet heeft gezien.

Hij is al jaren schoonmaker in Qatar en vertelt Rahman fantastische verhalen over het absolutistische emiraat. Qatar wil in sneltreintempo moderniseren en zoekt arbeiders. Schatrijk van de olie en gas betaalt Qatar veel hogere salarissen dan in Bangladesh.

“Je kan daar 1500 Qatarese rial per maand verdienen”, zegt de vriend. Zo’n 350 euro. Met een dagloon van twee euro verdient Rahman dat nu in een half jaar. Wat de vriend niet vertelt, is dat hij financieel belang heeft bij zijn belletje.

Ik zou dan wel mijn familie en zwangere vrouw moeten achterlaten, schiet door Rahmans hoofd.

En zijn dorp Richi. Bangladesh heeft het snelst groeiende bbp van alle vijftig volgens de VN ‘minst ontwikkelde landen’. Maar anno 2022 merkt niemand in Richi iets van verheffing. Hier rapen alle 600 dorpelingen hun eten van de zandweggetjes als het moet. Langs de weg staan koeien met touw vastgebonden aan palen, zo bang zijn de mensen dat hun enige overlevingskans verdwijnt.

De helft van dit dorp is voor voedsel afhankelijk van voorbijgangers. Op blote voeten, gewikkeld in doeken of halfnaakt zitten ze uitgeput langs de zandwegen. Ze tikken op autoramen, smekend om een stukje fruit of om geld. Een vermagerde bejaarde poetst zijn tanden met zijn wijsvinger.