Wie is wie in het Marengo-proces?

T. past in het plaatje dat criminologen en journalisten schetsen van de opkomende generatie criminelen. Familie is heel belangrijk en geld is hard nodig voor dure statussymbolen als kleding, auto’s en sieraden. En het risico onschuldigen te raken wordt op de koop toegenomen.

T. is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en wordt gezien als bendeleider. Hij werd in december 2019 in Dubai gearresteerd en zit momenteel in de extra beveiligde gevangenis in Vught.