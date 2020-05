Selma van de Perre (97) doet nu pas haar verhaal over het concentratiekamp.

Het heeft lang geduurd voor ze kon vertellen over wat haar is overkomen in de oorlog. De inmiddels 97-jarige Selma van de Perre werd als Joodse verzetsvrouw opgepakt en belandde uiteindelijk in concentratiekamp Ravensbrück. ‘Ik gunde het de Duitsers niet dat ik doodging.’