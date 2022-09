De zee en het zee-ijs vormen de kern van het bestaan van de Inuït. Voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud zijn zij afhankelijk van wat de natuur hen brengt. Malik: “Met onze sledehonden trekken we over het ijs naar onze visgronden, waar we vissen op kabeljauw, heilbot, kreeften, garnalen en krab. Of we gaan naar plekken toe waar zeehonden en walrussen liggen, om daarop te jagen. Maar we gebruiken het ijs ook om naar andere dorpen te reizen. Er is hier namelijk geen weg of zo.”

Met een lange stok in zijn ene en visgerei in zijn andere hand loopt hij door Oqaatsut, dat uit niet veel meer bestaat dan een handjevol gele, blauwe, groene en rode huizen, een supermarktje, een gemeenschapscentrum, een visfabriek en een kerk die tegelijkertijd ook dienst doet als school. Samen met zijn vader Nuunorujuk Eliassen gaat Malik ijsvissen in Rodebay, een inham aan de andere kant van het dorp. “Ik ga graag met mijn vader mee de natuur in. Hij leert me dan de tradities van de Inuït, dingen die hij weer van zijn vader heeft geleerd.”

Het is begin april en de zon schijnt al een paar dagen onafgebroken. De temperatuur ligt rond het vriespunt, veel te warm voor de tijd van het jaar. Af en toe veegt Malik de sneeuw weg en tikt een paar keer met de stok op het ijs. “Dat heb ik van mijn vader geleerd”, vertelt hij trots. “Komen er barsten in, dan is het te dun en niet betrouwbaar. Of ik bang ben om door het ijs te zakken? Nee, ik weet niet beter, maar ik ben wel voorzichtig. Het zee-ijs hoort bij ons. Het smelt nu hard en daardoor verandert er veel voor ons.”