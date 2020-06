Smartphone in een wc-rol

Eén van de belangrijkste vragen: hoe heeft het virus het leven van de geïnterviewde veranderd? Maar Brons wil ook weten hoe ze vinden dat hun overheid de coronacrisis heeft aangepakt, en hoe ze denken dat het virus hun leven in de toekomst zal beïnvloeden.

De uitvoering was een ingewikkelde, want hoe maak je foto’s zonder je huis te verlaten? Brons: “Eerst sturen mensen foto’s van hun interieur via Whatsapp. Dan stuur ik een schets terug van de situatie die ik in beeld wil brengen, met instructies hoe ze een statief kunnen maken. De meesten zetten hun smartphone in een wc-rol waar ze twee sleufjes in hebben gemaakt. Dat werkt heel goed.”

Dan komt de uitvoering. “Ik bel met videocall en leg mijn telefoon onder mijn professionele camera. Dan maak ik een foto van wat ik zie op mijn scherm. Ik maak geen simpel screenshot want ik wil juist weergeven hoe we, vanwege het virus, met elkaar communiceren. Dus zie je de telefoon op de foto. Je ziet dat de internetverbinding soms slecht is. Je ziet krassen en ruwe grote pixels.”