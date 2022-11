Drie maanden na de dood van haar vader vertrekken Shurma en haar man naar Dhaka. Ook haar broer Salam gaat mee. Een oom stuurt hen noodgedwongen. “Hier is geen werk of toekomst voor jullie”, zegt hij. En zonder vader is er ook niemand om hen te voeden.



Gelukkig vindt Shurma’s man snel werk in Dhaka, als bouwvakker. Het is een baan die redelijk en maandelijks betaalt. Maar het is wrang te bedenken dat Shurma’s vader ook voor zo’n baan had kunnen kiezen. Het Qatarese sprookje, met een goed salaris in een schatrijk land, is voor veel straatarme Bengalen als Shurma’s vader te aanlokkelijk om af te wijzen.

Samen met haar broer Salam huren ze het appartement in de rustige straat in Mirpur. Salam heeft een baan als bezorger en studeert economie. Shurma’s man betaalt zijn studie. “Met een diploma is hij later niet afhankelijk van vriendjespolitiek voor een baan”, zegt Shurma. En dan hoeft hij niet als een slaaf te werken, zoals hun vader.



Soms kost het praten over haar vader Shurma moeite. Dan kijkt ze even naar beneden. Maar dat dit gesprek wil voeren, is al bijzonder. In het streng islamitische Bangladesh praten vrouwen niet met onbekenden zonder aanwezigheid van een mannelijk familielid.



Maar haar echtgenoot is aan het werk en broer Salam moest eerder deze week met spoed terug naar het dorp. Het gaat niet goed met hun moeder Josna. Ze ligt ernstig ziek in haar golfplaten hut in Batamara. Haar darmen functioneren niet goed meer. Door ondervoeding, denkt Shurma.