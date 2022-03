De beelden waar hij naar kijkt stammen uit 2017, net nadat het Syrische leger de wijk na een intensieve strijd had heroverd. Toen stond het huis van Khaled nog. In 2014 was hij er voor het laatst, en kon je er zo weer gaan wonen. “Alleen het trapgat had wat schade,” zegt hij. Ook nadat het Syrische leger de wijk weer had heroverd, was zijn huis volgens deze satellietbeelden dus ongedeerd. “Maar toch is het opgeblazen,” zegt hij, nog steeds verbaasd.

Dat zijn ouderlijk huis niet meer staat heeft hij in 2019 van zijn vader vernomen. “Zelf mochten we de buurt niet meer in, maar een buurman, die vroeger in het leger zat, heeft toestemming gekregen om te gaan kijken. Alles was met de grond gelijkgemaakt, al het puin lag op een hoop. De enige manier dat hij ons huis kon identificeren was vanwege de rode kleur van ons dak. Dat was het enige teken dat daar ooit ons huis heeft gestaan.”