Bij de stoepa wapperen blauwe, rode, gele, witte en groene gebedsvlaggetjes, traditionele mantra’s met de wind meevoerend naar de goden. Ze representeren de vijf elementen van de Tibetaanse kosmologie, legt Lhakpa uit. Samen met Tsewang Gurung, zijn beste vriend en monnik, heeft hij zojuist een ritueel voor voorspoed uitgevoerd.

Lhakpa: “De Loba in Upper Mustang zijn van oorsprong Tibetaans, maar toen in 1950 na de inval van China in Tibet de grenzen opnieuw werden bepaald, kwamen we in Nepal terecht. We zijn echter altijd blijven leven volgens de traditionele Tibetaanse cultuur waarin het boeddhisme centraal staat. Voor mijn ouders en de generaties daarvoor was het geloof hun leerschool en is de natuur een geschenk van god, dat we moeten respecteren en beschermen. Droogte, overstromingen of zoals vorig jaar nachtvorst in augustus zien zij als de toorn van de goden.”

Was er destijds voor zijn ouders geen onderwijs, Lhakpa doorliep de dorpsschool in Lo Manthang, studeerde twee jaar in Jomsom en daarna nog een aantal jaar in Pokhara. Uiteindelijk keerde hij toch terug naar zijn roots. “Hoewel het volgens onze cultuur de taak van de oudste zoon is om voor zijn ouders te zorgen, willen zij dat ik naar de stad ga om meer geld te verdienen. Voor mijn ouders is dat de weg naar een betere toekomst, maar dat geeft mij geen voldoening. Mijn cultuur is alles voor mij. Ik wil voor hen zorgen, mijn kennis en vaardigheden inzetten voor het behoud van de Loba-cultuur. Ook al betekent dat dat ik in een klein huis woon en het financieel niet breed heb.”

Langzaam maar zeker ziet hij de traditionele manier van leven veranderen. Niet alleen als gevolg van de opwarming van de aarde, de zeven jaar geleden aangelegde weg – onverhard en soms slecht begaanbaar – van Jomsom naar Lo Manthang tot de grens met China brengt de moderne wereld dichterbij. “Westerse kleding, rijst, plastic, tv, mobiele telefoons en internet hebben hun intrede gedaan. Ook reizen is zo veel makkelijker en sneller geworden. Steeds meer inwoners overwinteren nu in steden als Kathmandu of Pokhara om geld te verdienen met de verkoop van bergkruiden, wol of allerlei ander werk.” Lhakpa legt uit dat ze van die inkomsten hun kinderen in de stad naar school kunnen sturen. “Als status en omdat het onderwijs er beter is.”

Daarnaast brengt de weg ook toeristen, voornamelijk Nepalezen, Chinezen en Indiërs, die Upper Mustang als reisbestemming hebben ontdekt. Naast supermarktjes met etenswaren uit China schieten restaurants, guesthouses en souvenirwinkeltjes als paddenstoelen uit de grond.

Lhakpa: “Jongeren hebben geen interesse meer in de landbouw. Ze willen een baan in het toerisme of ze verlaten deze regio zelfs. Het gevolg is dat de jongere generatie onze cultuur niet meer leert, haar moedertaal niet meer spreekt en geen traditionele liedjes zingt. Liedjes die ik bijvoorbeeld als kind van mijn ouders heb geleerd als ik ze hielp op het land. Begrijp me niet verkeerd, ik zie de positieve kanten van de weg, maar door het omarmen van modernisering ontstaat er een spanning tussen economische groei en het voortbestaan van onze culturele identiteit. Onze lokale economie wordt afhankelijker van het toerisme, akkers liggen vaker braak. Grond verkopen is in onze cultuur een schande, het is eigendom van je voorouders, dat moet je respecteren.”