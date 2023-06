In De Gestolen Kinderen zoekt Trouw-journalist Petra Vissers de waarheid achter het schimmige adoptieverhaal van Mirjam. Ze werd in 1972 geadopteerd uit Chili en zoekt al tientallen jaren naar de waarheid over haar afkomst.

Petra komt terecht in de wereld van buitenlandse adopties, waarin niets is wat het lijkt, iedereen zijn handen wast in onschuld, en zelfs een non niet te vertrouwen blijkt. Het is een verhaal over goede bedoelingen, en foute uitkomsten. Elke week een nieuwe aflevering van deze achtdelige podcast.