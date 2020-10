CORONA IN BEELD

Kievit herinnert zich dat het in maart en april niet gemakkelijk was om jezelf toegang te verschaffen tot een ziekenhuis in coronastand. “Toen de ziekenhuizen hier vol stroomden zagen we vooral beelden uit China en Italië. Maar ik wilde juist de crisis in eigen land in beeld brengen.”

Kievit werd hij na enkele weken door het Rode Kruis toegelaten tot een noodhospitaal in het Theaterhotel De Oranjerie van Van der Valk in Roermond. Het is een klus die de fotograaf is bijgebleven. “Daar lagen patiënten die zogezegd ‘te goed voor het ziekenhuis maar te slecht voor thuis’ waren. Ouderen, die weinig baat meer hadden bij een plek op de ic.”