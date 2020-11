Bos en Meerzicht in het Friese dorp Oudemirdum

Bij aankomst in Bos en Meerzicht in het Friese dorp Oudemirdum moest Tweebeeke wel even wennen: in alle andere locaties waar ze had gefotografeerd woonden voornamelijk bewoners met dementie, hier had de meerderheid vooral lichamelijke problemen. “Mensen gingen mij ondervragen. ”Als het Prinsjesdag is, staat hier de hele dag de tv aan, vertelt verpleegkundig eigenaar Debby Nota. De 37 bewoners hebben een achtergrond in het onderwijs, zaten bij de landmacht, of komen uit de agrarische wereld. “Maar we hebben ook weleens bewoners van adel gehad”, zegt Nota.