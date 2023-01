Van alle vormen van energieopwekking, is het verbranden van bruinkool het allerslechtst voor het klimaat. Kort samengevat: bij het opwekken van een kilowattuur stroom komt met duurzame bronnen geen CO2-uitstoot vrij. Bij gas is dat zo’n 0,4 kilo CO2, bij steenkool zo’n 0,8 tot 0,9 en met bruinkool wel 1,2 tot 1,3 kilo CO2, en dat bij de meest ‘schone’ centrales. Toch maakt bruinkool zo’n twintig procent uit van de elektriciteitsmix van Duitsland en zijn er de afgelopen decennia al tientallen dorpen en gehuchten opgeslokt door uitdijende bruinkoolmijnen. Waarom blijft Duitsland hiermee doorgaan?

Energieanalist Jilles van den Beukel van het Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) legt uit dat Duitsland binnen Europa voorloper is geweest met de transitie naar duurzame energievormen. “Duitsland ging met zijn ‘Energiewende’ als een van de eersten massaal in zonne- en windenergie investeren.” Naast dat ‘succesverhaal’ is er volgens Van den Beukel ook een opmerkelijke kant. Na de ramp in Fukushima in 2011 besloot Duitsland zijn kerncentrales te sluiten. “Merkel, die als fysicus weet dat kernenergie even schoon en veilig is als zon en wind, is gezwicht voor het sentiment vanuit de samenleving.”

Ondertussen neemt de vraag voor energie in Duitsland toe. Sneller dan de groei van hernieuwbaar – goed voor ongeveer de helft van de Duitse stroomvoorziening – kan bijbenen, legt energietransitiedeskundige Kees van der Leun uit. “Denk aan de elektrificatie van de industrie, warmtepompen en elektrische auto’s.” Versterkt door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zegt het land genoodzaakt te zijn om deels op de eigen bruinkool te blijven leunen. “Die bruinkool zit diep geworteld in de geschiedenis van Duitsland. Het is historisch hun eigen energiebron, en ze hebben ook veel bruinkoolcentrales die er stroom mee kunnen opwekken, vaak pal naast zo’n mijn.”

Door de opgetuigde infrastructuur is het winnen en verstoken van bruinkool relatief goedkoop voor Duitsland. De kolen liggen hoog aan de oppervlakte en kunnen in gigantische kuilen eenvoudig opgegraven worden, zonder complexe gangenstelsels. Het verstoken in nabijgelegen centrales voorziet bijvoorbeeld de industrie in het Ruhrgebied van stroom.

Vraagtekens

Maar is dit te rechtvaardigen, kijkend naar het klimaatprobleem en Duitslands eigen klimaatdoelen, die het in 2022 niet leek te halen? Van den Beukel heeft er zijn vraagtekens bij. Hij benadrukt dat Duitsland in West-Europa anno 2023 de uitzondering is met deze vieze mijnen. Duitsland beloofde eerder al het kolengebruik te verminderen en te stoppen in 2038, en vervroegde die deadline dit jaar naar 2030. Dat lijkt goed nieuws, maar Duitse onderzoekers vrezen dat het land evenveel kolen zal verstoken, enkel in kortere tijd, waarmee het geen klimaatwinst boekt. Onderzoeksinstituut DIW concludeerde dat het opvoeren van bruinkoolwinning niet noodzakelijk is voor Duitslands energiezekerheid, en stelt dat het verder uitbreiden van de ‘Garzweiler pit’, bij Lützerath, ‘niet te rechtvaardigen is.’

Analist Van den Beukel denkt dat het nodig is dat landen als Duitsland en Nederland door de oorlog in Oekraïne hun kolenverbruik tijdelijk opvoeren. “Maar het verbranden van kolen en het uitbreiden van mijnen zijn twee verschillende dingen.” Van den Beukel denkt dat Duitsland beter steenkool kan importeren dan bruinkool kan opgraven. “Dat is ook slecht voor het klimaat, maar wel minder slecht.”